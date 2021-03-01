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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mustafa Amca'nın akülü arabasının şarj aletini bile çaldılar

Mustafa Amca'nın akülü arabasının şarj aletini bile çaldılar

-Mustafa Yaşar koltuk değnekleri ile yürürken görüntü

Güvenlik Kamerası Akülü Araba Yardım Talebi Hırsız Akülü Sandalye 

--Akülü sandalyesine binerken görüntü
--Mustafa Yaşar ile röportaj

( İZMİR )- Engelli Mustafa Amca’nın akülü sandalyesinden şarj aleti ve kablosu çalındı- Mustafa Yaşar, sandalyesine binemediği için yardım istedi İZMİR

- İzmir Konak’ta yaşayan engelli Mustafa Yaşar’ın akülü sandalyesinden şarj aleti ve kablo çalındı. Mağdur olduğunu belirten Yaşar, “Perişan oldum, hiçbir yere çıkamıyorum” dedi.
Olay, 24 Şubat Çarşamba günü İzmir’in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesinde meydana geldi. 76 yaşındaki engelli Mustafa Yaşar’ın akülü arabasının şarj aleti ve kablosu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Hemen polise giden Yaşar, olayla ilgili tutanak tutturdu ancak hırsız ya da hırsızlar henüz bulunamadı. Aküyü şarj edemediği için sandalyesine binemediğini belirten Yaşar, yardım talebinde bulundu. Yüzde 78 engelli raporu bulunan Mustafa Yaşar, “Bu akülü arabayı bir tanıdığımız hayır yapmak amacıyla bana hediye etti. Ben engelliyim. Bu arabayı kullanıyordum. Akülü arabamın şarj aletini ve kablosunu çaldılar. Kimin çaldığını bilmiyorum. Bu civarda güvenlik kamerası da yok. Polise gittim, tutanak tutuldu. Perişan oldum, hiçbir yere çıkamıyorum. Beni bu olayla bitirdiler. Bana yardımda bulunurlarsa çok mutlu olurum" diye konuştu.
(CA-
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