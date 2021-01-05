Müsiad Erzurum Şubesi üyeleri dut pekmezi fabrikalarını inceledi

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi Başkan Fuat Demir ve Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Malatya’daki dut pekmez fabrikalarında incelemelerde bulundular. Fabrika devir işlemlerinin ardından makina takviyesi yapılarak kısa sürede dut pekmezi üretimine başlayacak. Fabrikada dut pekmezinin yanında kuşburnu ezmesi, elma kurusu, meyve suyu gibi birçok marmelat üretilecek. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, “İlimize ait coğrafi işaretleri olan yöresel ürünlerimiz teker teker markalaştırıp üretime kazandıracağız. İkinci yatırımımız olan Olur ilçemizin Karnavas dut pekmez fabrikasını devraldıktan sonra Malatya’daki pekmez fabrikalarını ziyaret edip incelemelerde bulunduk şimdi geldik kendi fabrikamızda makina tesisatlarımız ona göre dizayn edip baharla birilikte üretime geçeceğiz. Fabrikamızda pekmezin dışında organik ürünleri değerlendireceğiz. Fabrikamızın yanında pestil ve köme fabrikasını ekleyeceğiz amacımız bölgedeki isdihdamı artırmak. Bölgedeki üretime katkıda bulunmak. Bu amaçla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizleri bu çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Erzurum Valimiz, Erzurum Büyükşehir belediye başkanımıza, Olur Kaymakamımıza ve Olur Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

(DMA-AT)



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