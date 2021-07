-Konuşmacılar



( BURSA ) Muhsin Yazıcıoğlu’nun İsmi Kestel’de yaşayacak- Muhsin Yazıcıoğlu’nun İsmi Kültür Merkezinde yaşatılacak BURSA



- Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, Kestel’de kültür merkezinde yaşatılacak. Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun adının yeni kültür merkezine verilmesi törenine, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’da katıldı.

Düzenlenen törende, gelecek nesillere örnek olacak isimlerin bu şekilde yaşatılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “2019 seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Kestel'de ilçe belediye başkan adayı olarak geldiğimizde, gönül insanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini vermeyi istişare ettik arkadaşlarımıla. Meclisimizde böyle bir karar çıktı ve bu vesileyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi anıldığı zaman aklıma ne geliyor dediğinizde inanan insanlar için bizim en büyük önderimiz peygamber efendimizdir. Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu peygamber efendimizden almış olduğu örneği siyasetinde, ticaretinde, aile hayatında ve tüm yaşantısına yansıtıp yaşaması, bugünlerde bizlere örnek olması ve gönüllerde yer tutması hasebiyle aklımdaki ilk gelen ifade et dediğiniz zaman, ifade edebileceğim özelliklerinden bir tanesidir. Ben bu ismin yaşatılması ve gelecek kuşaklara örnek olması hasebiyle böyle bir isim verilmesi konusunda emegi geçen meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ederim”dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasının sıradan bir kaza olarak empoze edilmeye çalışıldığını söyleyen Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı ile ilglili kısa bir özet gördük. Hepimizi içine alan gerçektende yaşadıkları uğruna vermiş olduğu mücadele gelecek nesillere Türkiye ye örnek bir şahsiyet ile karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gördük. Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında hayatını kaybetti şahadete yürüdü. Bunu sıradan bir kaza olarak değerlendirenler olabilirdi.O tarihte de genel olarak topluma böyle bir görüntü empoze edilmeye çalışıldı. Şahsen ben hiçbir zaman için bunun bir kaza olduğuna inanmadım, inanmayacağım. Belgelerle ve deliller de bugün bunu gösteriyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, “ Ben namlusunu bu millete çeviren bir tanka selam durmam” demeseydi eğer, Recep Tayyip Erdoğan ben kefenimi giydim de bu yola baş koydum demeseydi, eğer Recep Tayyip Erdoğan milletimi alanlara davet ediyorum biz milletimizle beraberiz, milletten başka güç yoktur demeseydi 15 temmuzda bizi 20 30 yıl geriye götüreceklerdi ve ülkemizi istedikleri şekilde yöneteceklerdi” dedi.

Törene katılan Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, “Bu toprakların değerleriyle bezenmiş ,yüreklerimizden kopmuş bir Yiğit olan Muhsin Yazıcıoğlu, gelecek nesillere rehber olacak gençlerin feyz alacağı çok önemli bir şahsiyettir. Siyasi kimliğinden daha çok dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu her zaman doğruların yanında yer almış, Hakkı savunmuş, milli ve manevi değerlerin düstur edinmiştir. Ömrünü Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne adamış, doğudan batıya kuzeyden güneye herkesi ve her kesimi bir kilimin desenleri gibi bir bütün bilmiş, ülkesi ve milleti için nice hayaller kurmuş ve bu uğurda ağır bedeller ödemiştir. Küçük yaşlardan beri sahip olduğu milli bilinç örnek ve bilgi birikimi ile kendini yetiştirmiştir. İnandığı değerler uğruna eğilmeden bükülmeden geçen bu yolda çileli bir hayat süren bir dava adamıdır Muhsin Yazıcıoğlu. Firavun'un karşısında olmak yetmez Musa'nın yanında olmak gerekir diyerek hak bildiği yolda taraf olmaktan kaçınmayan Bir cesaret örneğidir. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir diyerek bize tesellisini de veren yine kendisidir. Onun bıraktığı ve fikirleri yaşatacak nesillerin bu topraklardan yetişeceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen başta Kestel belediye başkanımız Önder Tanır olmak üzere emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.