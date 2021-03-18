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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

MUĞLA - Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

- Şüphelilerin emniyetten çıkışı Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildiMUĞLA (AA) - Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden yaşı küçük olan 7'si serbest bırakıldı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı ise Datça Adliyesine götürüldü. Muğla merkezli 9 ilde banka ve kredi kartı bilgilerini "oltalama" diye bilinen yöntemle yasa dışı ele geçirerek menfaat temin etikleri ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 15 Mart'ta düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Akalan Kredi Kartı Suç Örgütü Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu 

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