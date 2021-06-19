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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü

( MUĞLA )- Panelvan araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti MUĞLA

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- Muğla’nın Ortaca ilçesinde panelvan araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Dalyan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Alican Aran (28) yönetimindeki 48 JK 657 plakalı motosiklet, bulvar üzerinden ara sokağa dönüş yapmak isteyen İ.Ş’nin kullandığı 20 ADG 883 plakalı panelvan araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Aran ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Aran’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Aran hayatını kaybetti. Aran'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Kazanın ardından panelvan araç sürücüsü İ.Ş. gözaltına alınırken, kaza çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen panelvan aracın dönüş yaptığı ve motosiklet ile çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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