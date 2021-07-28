MUĞLA - Bayram tatilinde koylardaki teknelerden 268 bin 145 kilogram katı atık toplandı
- Muğla 'daki koyların drone ile görüntülenmesi - Koylara demirleyen yatlar - Teknelerden atıkların toplanması Muğla 'da bayram tatilinde koylardaki teknelerden 268 bin 145 kilogram katı atık toplandıMUĞLA (AA) - Muğla 'da "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında, Kurban Bayramı tatilinde koylardaki teknelerden 268 bin 145 kilogram katı atık toplandı.Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 7 atık alım teknesiyle, Gökova Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarındaki teknelerden 114 bin 134 litre pis su, 85 litre sintine, 29 litre atık yağ da alındı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere, kentin 1480 kilometreyle Türkiye'nin en uzun ve eşsiz kıyılarına sahip olduğunu söyledi.
Mavi yolculuğun önemli noktası Muğla 'da deniz yaşamını korumak için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Gürün, "İlçelerimizde düzenli katı atık tesisleri, hafriyat alanları hizmetleri gibi, mavi denizlerimizi korumak için teknelerimizle atık toplama ve bertaraf hizmeti veriyoruz. Turizmin yanı sıra deniz yaşamı ve canlıları da bizim için çok değerli. Bu güzellikleri koruyarak geleceğe taşımak da en önemli vazifemiz." diye konuştu. Ekiplerin, yılbaşından bu yana 960 tekneye hizmet verdiği, 996 bin 464 litre pis su, 1 milyon 627 bin 440 kilogram katı atık, 2 bin 616 litre sintine ve 1690 litre atık yağ topladığı belirtildi.
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