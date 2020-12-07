- Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi

-Zanlıların çıkışı



( İSTANBUL )- Son hırsızlık anları güvenlik kamerasında İSTANBUL



- Beylikdüzü’nde motosikletleriyle gezip kapkaç ve hırsızlık konularına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yaptıkları son hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Beylikdüzü'nde motosiklet ile kapkaç yaparak farklı kişilerden 5 adet cep telefonunun çalınması, bir deponun kilidinin kırılarak içeride bulunan matkap ve bisiklet çalınması ile bir otomobilin camının kırılarak içinde bulunan kargo paketinin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği çevrede kamera görüntülerini inceleyen ekipler şahısları tespit ederek, yakalama çalışması başlattı. Gökalp Mustafa M., Yalçın A., Ömer A., ve çalıntı bisikleti satın aldığı belirlenen Ahmet Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler Gökalp Mustafa M., Yalçın A., ve Ömer A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin kapkaç ve hırsızlık anları kameralara yansıdı. (ÖFA



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