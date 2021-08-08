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Motosikletli gencin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Motosikletli gencin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Motosikletli gencin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI

İlk Müdahale Kamera Güvenlik Kamerası Altın Motosiklet Sürücüsü 

-ÖLEN GENÇ FOTOĞRAFI

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Edirne’nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde, 18 yaşındaki Ali Emir Ölmez’in yönetimindeki 22 ABB 900 plakalı motosiklet ile Recep Tunadurur’un idaresindeki 22 LU 614 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ölmez ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan A.E. yolun kenarında bulunan park halindeki kamyonun altına savruldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosikletteki yaralılar Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine ve Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı A.E’nin ise tedavisi devam ediyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 18 yaşındaki Ali Emir Ölmez’in yönetimindeki 22 ABB 900 plakalı motosiklet ile Recep Tunadurur idaresindeki 22 LU 614 plakalı otomobille çarpışması ve motosiklet sürücüsü Ölmez’in park halinde kamyonun altına girdiği görülüyor. (SU-
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