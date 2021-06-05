Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Motosikletli genç ölüme böyle gitti

Motosikletli genç ölüme böyle gitti

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

Cenaze Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

-Kaza ile ilgili arşiv görüntüler
-Ölen kişinin fotoğrafları

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda tünel içindeki yangın panosuna çarparak 50 metre sürüklenen motosikletteki 1 kişinin öldüğü 1 kişi ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 27 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet Tolga Avşar idaresindeki 07 FZN 79 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak tünel içinde bulunan yangın panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile panoyu parçalayarak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki Avşar hayatını kaybederken, motosikletteki Alp G. (21) ise ağır yaralandı. Alp G. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Avşar’ın cenazesi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Alp G.’nin ise hayati tehlikesini atlattığı, Ankara’da tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kazayla ilgili soruşturma sürerken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şeritli yolda önündeki tırı sollamak isteyen başka bir tırın yanında kontrolden çıkan motosikletin yangın panosuna çarptığı görülüyor. Tünel duvarındaki yangın panosuna çarpan motosiklet metrelerce sürükleniyor. Avşar ve Alp G., aynı istikametten gelen araçların altında ezilmekten son anda kurtuluyor. Görüntülerde, kazayı gören bazı sürücülerin durmadan yola devam ettikleri de görülüyor. Öte yandan hayatını kaybeden gencin yakınları, tırın sıkıştırması neticesi kazanın meydana geldiğini iddia etti.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement