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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Motosikletli genç kız, ters yönden gelen araca böyle çarptı

Motosikletli genç kız, ters yönden gelen araca böyle çarptı

GÜVENLİK KAMERASINDA KAZA ANI

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-OLAY YERİNDEN YARALININ SEDYEYE BİNDİRİLMESİ
-YARALIRIN AMBULANSA ALINMASI
-OLAY YERİNDEN DETAY
-ARAÇLARDAN DETAY

( ANTALYA )- Antalya’da ters yöne giren cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı- Kazada motosiklet sürücüsü genç kız ağır yaralandı ANTALYA

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ters yöne giren cipe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza dün saat 13.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. Mumcu Caddesi deniz yolu istikametinde seyir halinde olan Asya Kileci (20), yönetimindeki motosiklet, Mustafa Yücesoy Caddesinden ilçe merkezine gitmek isteyen Adem K.(41) yönetimindeki 07 AUO plakalı ciple çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kazada motosiklet, cipe orta kısmından çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Asya Kileci ağır şekilde yaralandı. Çevredeki esnafların yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 Acil Yardım’ı arayarak durumu kazayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın boynunun ve ayağının kırık olduğunu tespit etti. Durumu ağır olan Asya Kileci, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, tali yoldan çıkan cipin kavşağa girmek için bir süre ters yönde ilerlediğini, sol şeritte ilerleyen motosikletin kavşakta cipe çarptığı görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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