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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Motosikletle bisiklet çarpıştı.. O anlar kamerada

Motosikletle bisiklet çarpıştı.. O anlar kamerada

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

--Motosiklet ve bisikletten görüntüler
--Kazanın yaşandığı yoldan görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) - Motosikletle bisiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan G. (28) idaresindeki motosiklet ile E.K. (14) yönetimindeki bisiklet, caddede çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ile bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bisiklet sürücüsü E.K. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesine, Ramazan G. ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasında Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kaza anında motosikletle bisikletin çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ile birlikte park halindeki otomobile çarpıyor.
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