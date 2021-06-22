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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Motosikletin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Motosikletin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

kaza anı güvenlik kamerası

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Motosiklet Sürücüsü 

-olay yerinden görüntü

( İSTANBUL ) - (özel)- Motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, yolda yürüdüğü sırada motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14.15 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan Can Özdemir idaresindeki 34 DNH 837 plakalı motosiklet, yolun kenarında yürüyen 65 yaşlarındaki adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam sırt üstü kaldırımın üstüne, motosiklet ise yola devrildi. Motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansa hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (MT- MB-ÖFA
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