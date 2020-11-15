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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Motosikletin römorkunda tehlikeli yolculuk

Motosikletin römorkunda tehlikeli yolculuk

Römorklu motosikletin seyir halinde görüntüsü

Güvenlik Kamerası Harekete Geç Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk 

-Römork üzerindeki eşyaların üzerinde çocuğun seyretmesi
-Çocuğun bazı virajlarda düşme tehlikesi geçirmesi
-Çocuğun sürekli sallanarak gitmesi
-Çocuğun güçlükle eşyaların üzerinde seyretmesi
-Çocuğun eşyaların üzerinden inmesi
-Çocuğun römorktaki eşyaların altına girmesi
-Çocuğun römorktaki eşyaların altında seyretmesi
-Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki diğer çocuğun görüntüsü
-Polis ekiplerinin motosiklet sürücüsünü bulması
-Polisin inceleme ve detay çalışmaları
-Polis ekibinin ceza kesmesi
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da motosikletin arkasına bağlanmış römorkta eşyaların üzerinde hiçbir güvenlik olmadan yolculuk yapan çocuk yürekleri ağza getirdi. Görenlerin şaşkınlık ve hayretle izlediği olay polis ekiplerinin müdahalesiyle korkulan olmadan son buldu.Olay, Aksaray merkezde yaşandı. Ev eşyası ve el arabası gibi bazı malzemeleri motosikletinin arkasına bağladığı römorka yükleyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, yanında bulunan 5 ve 9 yaşındaki 2 çocuğundan birini motosikletin arkasına, diğerini de yer bulamayınca römorka yüklediği eşyaların üzerine bindirdi. Daha sonra 14 AAN 532 plakalı motosikletiyle yolculuğa başlayan motosiklet sürücüsü herkesin yüreğini ağzına getirdi. Römorkun üzerindeki eşyaların üzerinde güçlüklü durabilen 9 yaşındaki çocuk zaman zaman virajlarda düşme tehlikesi geçirirken, bu yolculuk kilometrelerce sürdü. Bir ara eşyaların üzerinden inen çocuk, bu sefer römorktaki eşyaların altına girerek ikinci tehlikeli yolculuğuna başladı.
Römorkun üzerindeki eşyaların altında da kilometrelerce süren yolculukta motosiklet sürücüsünün de kasksız olması dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar ise bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı. Görenlerin hayrete düştüğü olay vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede motosiklet sürücüsünü seyir halinde yakalayarak tehlikeli yolculuğa son noktayı koydu. Motosiklet ve şahıs üzerinde detaylı inceleme ve sorgulama yapan trafik polisleri, şahsa idari para cezası kesti.
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