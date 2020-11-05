Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada

Motosikletin aracın altında kalma anı kamerada

kaza anlarına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Göreme Aktüel Motosiklet Sürücüsü 

-olayın yerinden aktüel detay görüntüler
-kazaya karışan araç ve motosikletin fotoğrafları

( GAZİANTEP )- Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araç, seyir halindeyken başka bir caddeden aniden önüne çıkan motosiklete çarparak altına aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, Nizip ilçesi Prof. Cahir Tanyol Caddesi ile Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. idaresindeki 27 VD 351 plakalı araç, Cahit Tanyol Caddesi üzerinde seyir halindeyken Hastane Caddesi istikametinden gelen 27 NS 406 plakalı Ömer Faruk A. idaresindeki motosiklet bir anda önüne çıktı. Bir anda önüne çıkan motosikleti göremeyen araç sürücüsü motosiklete çarparak durabildi. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A., aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı gören vatandaşların olay yerine koşup aracın altında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için aracı kaldırmaya çalışma anları da görüntülerde yer aldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı