Motosikleti çalan hırsızın pişkinliği pes dedirtti

--Motor kurye röp.



( BURSA - ÖZEL)- Tuvalet molasında motosikleti çalındı BURSA



- Bursa’da pandemi döneminde motokuryelik yaparak geçimini sağlayan genç, ihtiyacını gidermek için girdiği cami tuvaletindeyken motoru çalındı. O anlar kameraya yansıdı Olay merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesinde meydana geldi. Motosikletli kuryelik yaparak geçimini sağlayan Yıldırım Erdoğan, tuvalet ihtiyacını gidermek için cadde üzerindeki Süleyman Çelebi Camisi'nin tuvaletine girdi. Motosiklet hırsızlığına karşı sürekli tedbirli davrandığını aktaran Erdoğan, direksiyonunu kilitleyerek girdiği tuvaletten çıktığında ekmek teknesinin yerinde olmadığını gördü. Caddeye koşarak motorunu arayan kurye, hayatının şokunu yaşadı. Çalınan motosikletin geçiş güzergahı olan caddeyi gören bir güvenlik kamerasını olduğunu fark eden ve görüntüleri izleyen kurye Yıldırım Erdoğan, “Motor kurye olarak çalışıyorum. Cuma günü öğleden sonra 17:00 saatlerinde caminin tuvaletine girdiğim esnada gerçekleşti. Motoru tuvaletlerin girişine bıraktım ve direksiyonu kilitledim. Boyun kilidi zayıf bir kilit. Hırsız ben içeriye girdikten 5 dakika sonra geliyor, kilidi kırıp yokuştan aşağıya inip motoru iterek devam ediyor. Motoru kendi imkanlarımızla aradık ama bulamadık. Hemen karakola gidip şikayetçi oldum. Sonuç bekliyorum. Burası Bursa’nın en caddelerinden biri. Kameralar var” ifadelerini kullandı. (AK-MŞ)



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