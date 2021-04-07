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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kameralara yansıdı

Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kameralara yansıdı

kaza güvenlik kamerası

Hastane Sağlık Ekibi Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

-seyir halindeki motosiklet
-aracın kavşaktan çıkması
-motosikletin araca çarpıp sürücünün savrulması
-kaza yerinden görüntü

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'da motosiklet ile ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Kavşaktan çıkan araca hızla çarpan motosiklet sürücü motosikletin üzerinden savrulurken başındaki kask sayesinde hayata tutundu. kazanın yaşandığı anlar ise güvenlik kameraları tarafınan kayıt altına alındı. Kaza Manavgat ilçesi Sarılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhittin Ersoy Bulvarına çıkmakta olan Hikmet Erol’un kullandığı 07 AFR 113 plakalı otomobil, Muhittin Ersoy Bulvarında seyir halindeki Rıdvan Çelik’in kullandığı 07 LAR 63 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp asfaltta sürüklenen motosikletin sürücüsü Rıdvan Çelik başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralanan Çelik, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasında Kaza anı bölgede bulunan 2 aynı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kavşağa hızlı girdiği, otomobilin ise dur levhasına rağmen dikkatsiz bir şekilde yola çıktığı gözlenirken, motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle asfalta fırladığı görüldü.
(AK-
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