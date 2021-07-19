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Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

güvenlik kamerası

Çarpma Anı Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Motosiklet Sürücüsü 

-çarpma anı

( ANTALYA )- Minibüse yandan çarpan sürücü ağır yaralandı ANTALYA

- Antalya'da minibüse yandan çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Çarpmanın şiddetiyle adeta minibüse yapışan motosiklet hurdaya dönerken, ağır yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil istikametinden Turizm Caddesi istikametine seyir halindeki Sinan Ceylan yönetimindeki 07 AGS 756 plakalı motosiklet, kavşaktan otel istikametine dönüş yapan İhsan Baydaş yönetimindeki 07 LLC 50 plakalı minibüse yandan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan Ceylan 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Hastanesi'ne kaldırıldı
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