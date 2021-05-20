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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Güvenlik kamerası kaza anı

Başsağlığı Cenaze Güvenlik Kamerası Işık İhlali Motosiklet Sürücüsü 

-Hayatını kaybeden sürücünün fotoğrafı
-ARŞİV

( KONYA ) KONYA

- Konya’da metrelerce sürüklenerek hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ve yaralanan arkadaşının otomobile çarpması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, geçtiğimiz Pazar günü merkez Karatay ilçesi Kanal Caddesi Adana Çevreyolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolundan Antalya istikametine seyir halinde olan Halil Binbirdağ (29) idaresindeki 54 AEZ 127 plakalı motosiklet ışık ihlali yaparak M.Ö. idaresindeki 42 CSA 72 plakalı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Halil Binbirdağ kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken arkasında yolcu olarak bulunan A.K. (24) ise tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Halil Binbirdağ’ın cenazesi merkez Karatay ilçesi Aliyenler Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ölen Halil Binbirdağ’ın yakınları da arkadaşlarının fotoğrafını paylaşarak başsağlığında bulundu. Öte yandan, Halil Binbirdağ’ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hızla gelen sürücü Binbirdağ’ın, kavşaktan Antalya istikametine dönen otomobile çarpması ve metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.
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