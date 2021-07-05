Motosiklet sürücüsünün feci ölümü güvenlik kamerasında

-Motosikletin gelişi, otomobile çarpması

-Sürücünün havaya fırlaması

-yere çakılması

-Olay yerinden aktüel görüntü

-Kavşaktan detaylar



( ANTALYA )- Önüne çıkan araca çarptı, takla atarak zemine çakıldı ANTALYA



- Antalya’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, önüne çıkan araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaza, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerinde Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde şehir merkezine doğru ilerlemekte olan plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Mehmet B. (55), karşı yönden gelen ve sola dönüş yapmak isteyen Barış P.'nin (40) kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak takla attı. Zemine sert bir şekilde düşen sürücü ağır yaralandı.Diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet B., kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde süratle gelen motosiklet sürücüsünün önüne çıkan otomobile çarptığı görüldü.

Daha sonra ise takla atan sürücü sert bir şekilde zemine düşüyor.

