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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya böyle uçtu

Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya böyle uçtu

görüntü tünelde

Hatalı Dönüş Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-kaza anı
-sürücünün havaya uçması
-cadde

( İSTANBUL - ÖZEL)- Pendik’te hatalı dönüş beraberinde kaza getirdi İSTANBUL

- Pendik’te otomobil sürücüsünün hatalı dönüşü kazaya neden oldu. Kazada otomobil sürücüsünün kural ihlali dikkatlerden kaçmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü sinyal vermeden sağa dönüş yapmak istedi. Otomobilin arkasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün sinyal vermeden hatalı dönmesi sonucu hızla otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsünün kaskının olmaması ise dikkat çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. (AZ-
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