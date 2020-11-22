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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet, otomobile çarptı... O anlar kamerada

Motosiklet, otomobile çarptı... O anlar kamerada

Otomobilin dönmeye hazırlanması

Sağlık Ekibi Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yan yoldan gelen motosikletin otomobile çarpması
-Motosiklet sürücüsünün yere düşmesi
-Kaza yerinden genel görüntü
-Kaza yapan motor
-Polislerin olay yerini incelemesi
- Motosiklet ve otomobilden genel ve detay görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza 15:40 sularında Kepez uygulama noktası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kepez istikametinden çarşı istikametine dönüş yapan Necati Fidan (21) idaresindeki 67 LG 183 plakalı otomobile, Ören istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Altan Kalfa (46) idaresindeki 67 AAK 322 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosikletten fırlayan sürücü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntüsünde motosikletin otomobile çarpması sonucunda motosiklet sürücüsünün yere düştüğü görülüyor. Kazaya karışan otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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