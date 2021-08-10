Motosiklet kazasında yaralanan genç kız: “Ayağım nerede, bana ne oldu” diye feryat etti...Kaza anı kamerada

-Ekipler detay

-Motosiklet detay

-Yaralılar detay

-Yaralı kadının konuşmaları

-Ambulansa alınmaları

-Güvenlik kamerası

-Motosikletin ilerlemesi

-Otomobil ile çarpışması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki yaralılardan genç kız,” Ayağım nerede, bana ne oldu” feryat etti. Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Çevreyolu istikametine giden İsmet Aygün’ün kullandığı 07 LBB 45 plakalı kamyonet, Sorgun Bulvarı’ndan Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Erkan Salih Parlak’ın kullandığı 07 E 0829 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan Salih Parlak ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sıla Deliahmetoğlu yaralandı. Yola fırlayarak ağır yaralanan Parlak ve Deliahmetoğlu’na ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık personeli yaparken, ayağı kırıldığı gözlenen Sıla Deliahmetoğlu’nun sürekli olarak ‘ayağım nerede’ diye feryat ettiği görüldü.

Deliahmetoğlu, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınması sırasında sağlıkçılara ‘Bana ne oldu’ şeklinde sorular sordu. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan motosikletin yoldan geçmesi ve kavşağa içinde otomobille çarpışma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (AK-İA-

