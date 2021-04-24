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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Motorlu kapkaççılar kamerada

Motorlu kapkaççılar kamerada

-Kapkaç olaylarının güvenlik kamera görüntüler

Kapkaç Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

--Zanlıların adliyeye çıkarılma anları

( GAZİANTEP )- Motorlu 5 kaçkaççı yakayı ele verdi- Yakalanan 5 kapkaççı tutuklandı GAZİANTEP

- Gaziantep kent merkezinde 5 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 5 zanlı Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kapkaç olaylarında zanlıların kapkaçı motorla yapmaları pes dedirtti. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaşanan 5 farklı kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. 18 Nisan'dan 22 Nisan'a kadar 5 kapkaç olayını gerçekleştiren zanlıları güvenlik kameralarından tespit eden ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki 5 kapkaççı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motorlu kapkaççılar güvenlik kameralarına yakalandı Kapkaç yaptıkları esnada güvenlik kameralarına yakalanan zanlıların kapkaç anları anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde kapkaçı motorla yaptıkları görülen zanlıların kapkaç anlarındaki rahatlıkları pes dedirtti. Motorla seyahat ettikleri esnada küçük bir çocuğun yanından geçen kapkaççılar, çocuğun elinden telefonu alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kapkaççıların yakalanmamak için kullandıkları motoru plakasız kullanmaları dikkat çekti.
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