Motokuryenin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis istemi



- Üsküdar’da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan ve alkollü olduğu iddia edilen tutuklu araç sürücüsü hakkında, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tanık beyanına göre şüphelinin alkollü olduğu ve kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Üsküdar’da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 Nisan 2021 tarihinde, Onur Epik(23) aracıyla seyir halindeyken, siparişi bırakıp motosikletine binmek üzere olan kurye Serdar Gökhan Bedir(36)’e çarptı. Kaza sonucunda 2 çocuk babası Bedir, hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan araç sürücüsü Onur Epik hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Onur Epik’in olay tarihinde akşam saatlerinde aracıyla seyir halinde olduğu, araç içerisinde 4 kişinin daha bulunduğu, şüphelinin bu kişilerle birlikte alkol aldığı, bununla birlikte şüpheli Onur’un arabada bulunan 2 kişiyle birlikte uyuşturucu madde de kullandığı anlatıldı. Kaçtı, 24 saat sonra teslim oldu Kurye Serdar Gökhan Bedir’in Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne teslimat için geldiği, teslimatı yaptıktan sonra motosikletine bineceği sırada şüphelinin maktule çarptığı, kaza sonucunda Bedir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Kazadan sonra kaçan şüpheli Onur Epik’in yaklaşık 24 sat sonra polislere teslim olduğu kaydedildi. Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, alkollü olmadığını, korktuğu için kaçtığını ve pişman olduğunu söylediği bilgisine yer verildi.

“Araç sürücüsü asli kusurlu” Olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda, şüpheli Onur Epik’in asli kusurlu, maktulün ise tali kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Şüphelinin her ne kadar alkollü olmadığını söylese de, tanığın olay günü alkol aldıklarını beyan ettiği, şüphelinin olaydan sonra kaçıp yaklaşık 24 saat sonra teslim olması nedeniyle alkolün tespit edilemeyeceği, kaçma sebebinin korkmasından ziyade alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken kaza yapmış olması olduğundan değerlendirildiği belirtildi. Şüpheli Epik’in alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken maktule çarpma eyleminin bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi gerektiğinin kaydedildi. 9 yıla kadar hapis istemi İddianamede, şüpheli Onur Epik’in “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi istendi. İddianame gönderildiği 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Serbest bırakılmasına avukat itiraz etmiş, tutuklanmıştı Öte yandan, olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli savcılık sorgusunun ardından, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı, imza atma, İstanbul İl sınırlarını terk etmeme, sürücü belgesini teslim etme, 30 bin lir güvence bedeli ödeme şeklinde adli kontrol şartıyla 6 Nisan’da serbest bırakılmıştı. Mağdur ailenin avukatı Iyaz Çimen’in itirazı üzerine 2 gün sonra yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (GE-

