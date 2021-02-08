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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Moğol turisti önce dövdüler sonra gasp ettiler

Moğol turisti önce dövdüler sonra gasp ettiler

Araç ile park yaptığı yerden ayrılması

Alışveriş Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Polis Ekipleri Saldırı 

-Motorlu iki şahısın gelmesi
-Darp etmeleri
-Yaşanan arbede
-Kaçış anları

( İSTANBUL ) -Moğol turisti önce dövdüler sonra gasp ettiler- Motosikletli haydutların vur-kaç taktiği- Araç içinde gasp dehşeti kamerada İSTANBUL

- Kağıthane’de Moğol turist, alışveriş yapmak için geldiği bir mağaza önünden ayrıldığı esnada yanına gelen motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Araç içinde önce dayak yiyen turist daha sonra cep telefonunu çaldırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 17:30 sıralarında Kağıthane’de meydana geldi. Moğol uyruklu bir kişi, alışveriş yapmak için geldiği bir mağaza önünde aracını park etti. Alışverişini tamamlayan turist, aracıyla ayrıldığı esnada hayatının şokunu yaşadı. Arkasından gelen motosikletli iki şahıs, yumruk atıp saldırmaya başladı.
Bir anda şok olan Moğol turist, kendini savunmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş gaspçılar, arabanının kapısını açıp turisti dövmeye başladılar. Bu sırada içlerinden biri araç içerisinde bulunan cep telefonunu alarak arabadan indi. 1 dakika içinde hem sürücüyü darp edip hem de telefonu gasp eden saldırganlar motosiklet ile olay yerinden kaçtılar. Yaşananların ardından polis ekipleri olay yerine gelen çalışmalarda bulundu. Moğol turist ise önce hastaneye ardından karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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