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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Mısır’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

- Mısır’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

-Aracın köprüden düştüğü an

( KAHİRE ) KAHİRE

Kamera Güvenlik Kamerası Altın Başkent 


- Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Ekim Köprüsü’nden seyir halindeki otomobilin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Ekim Köprüsü’nden seyir halinde araç düştü. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, köprünün altından geçen 2 yaya ise yaralandı. Aracın düşmesi ile köprünün altından geçen yayalar büyük panik yaşarken, şans eseri ölen olmadı. Aracın köprüden düştüğü an ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
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