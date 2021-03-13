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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Minibüsle çarpışan otomobilden alevler yükseldi

Minibüsle çarpışan otomobilden alevler yükseldi

Güvenlik kamera görüntüsü

( KAYSERİ )-1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında KAYSERİ

Polis Hastane Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 


- Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Minibüsle çarpışan otomobilden çıkan alevlerde güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Yenibağlar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 34 AK 4592 plakalı Honda marka otomobil ile 38 P 0228 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 AK 4592 plakalı otomobil hurdaya dönerken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, yapılan kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi de, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Feci kaza güvenlik kamerasında Öte yandan, can pazarının yaşandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle otomobilden alevlerin yükseldiği görüldü.
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