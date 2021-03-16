Minibüs, yolun karşısına geçen yayaya böyle çarptı

-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Olay yeri

-Kazaya karışan minibüsten detay



( BURSA )- Karşıdan karşıya geçerken minibüs çarptı 1 kişi ağır yaralandı BURSA



- Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada bisikletleriyle karşıdan karşıya iki arkadaş bisikletleriyle geçmek istedi. Geçmek isteyen iki arkadaştan birine karşı istikametten gelen minibüs çarptı. Kazada 16 yaşında genç ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl İlçesi Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana geldi. S. İ (16) bir arkadaşıyla bisikletleriyle karşıdan karşıya geçmek istedikleri sırada karşı istikametten gelen Murat S idaresindeki 16 ABZ 16 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz genç minibüsün ön camına ardından kaldırıma düşerek ağır yaralandı. S.İ olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada çarpma anı ve gencin minibüsün camına vurması kameralara anbean yansıdı. Olayı duyan ailesi hastane koştu. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (GB-



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