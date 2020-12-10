Milyonluk kasa hırsızları JASAT'a yakalandı



- Konya’nın Altınekin ilçesinde bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını kırmaya çalışan ve kasayı çalarak götüren 2’si kadın 3 zanlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. Zanlılar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 28 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesi’nde bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzünü maskeyle kapatarak iş yerine giren 3 zanlıdan biri güvenlik kamerasını görünce süpürgeyle kırmaya çalıştı. Kamerayı kırdığını zanneden zanlılar iş yerinde bulunan 20 bin lira değerinde yüz metre elektrik kablosu ile çelik kasa içerisinde bulunan 27 bin lira nakit para, 3 bin Amerikan Doları, 6 adet yazılmış 830 bin lira değerinde senet, 3 adet 187 bin lira değerinde çek, 12 bin lira değerinde 16 adet çeyrek altın, araç ruhsatı ve çeşitli banka kartlarını çaldı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen JASAT, kısa sürede 2’si kadın 3 zanlıyı belirleyerek yakaladı. 11 adet suç kaydı bulunan B.P. (38), hırsızlık suç kaydı olan M.D.(22) isimli kadın ve 5 adet hırsızlık suç kaydı olan N.Y. isimli kadın (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, zanlıların kabloları ve kasayı çalması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, zanlıların girdikleri iş yerinde kamerayı kırmaya çalışması, kasayı, kabloyu ve çeşitli eşyaları götürmesi yer alıyor.



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