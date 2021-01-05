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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Milli piyangoya Çıldır Gölü tepkisi

Milli piyangoya Çıldır Gölü tepkisi

- Sivil Topluk Kuruluşları (STK) ve siyasi parti temsilcileriyle Çıldır Gölü'nün Şenlik bölgesinde bir araya gelmesi

Çekiliş Siyasi Parti Basın Açıklaması Gesi Hanlı 

--Donan göl üzerinde basın açıklaması
--DETAYLAR

( ARDAHAN )- "9 Ocakta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde Çıldır Gölü ve altına Kars yazılması Ardahanlıları üzmüştür" ARDAHAN

- Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Milli Piyango idaresince 9 Ocakta çekilişi yapılacak olan biletinde yer alan Çıldır Gölü Kars ibaresinin düzeltilmesini istedi. Milli piyangonun 9 Ocak 2021 tarihindeki çekiliş kuponunda Çıldır gölünü Kars il sınırları içerisinde gösterilmesi Ardahanlılar tarafından tepkiyle karşılandı. Sivil Topluk Kuruluşları (STK) ve siyasi parti temsilcileriyle ile birlikte Çıldır Gölü'nün Şenlik bölgesinde bir araya gelen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 Ocakta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde Çıldır Gölü'nün Kars'ın gibi gösterilmesinin Ardahanlıları üzdüğünü söyledi.

Bunun bir hata olduğunu, basın aracılığıyla hatandan dönülmesini istediklerini belirten Demir, "9 Ocakta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde Çıldır Gölü ve altına Kars yazılması bizleri üzdü. Ardahanlıları üzen bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Çıldır gölü yazıp ta altına Kars yazmak Milli piyango idaresinin hatalı bir davranışıdır. Bunu bir hata olarak görüyor ve Ardahanlıları üzen bu olayın düzeltilmesini istiyoruz. Çıldır Gölü ve Çıldır ilçesi de Ardahan coğrafyası içerisindedir. Bir kısmı Kars’ın coğrafi sınırıyla ilintilidir ama Çıldır ilçesi ve Çıldır gölü bizim kontrolümüzdedir." ifadelerini kullandı. Başkan Demir, ’’Biz Ardahanlılar olarak 81 vilayetimizi de seviyoruz ve bugüne kadar da Kars, Iğdır, Ardahan ayrımını da yapmadık. Ancak bugün buradaki basın açıklamamıza vesile olan köklü kuruluş Milli piyango idaresidir. Milli piyangonun kurumsal hafızası böyle bir hatayı yapmaması lazımdı. 9 Ocak 2021 yılında çekilecek olan Milli piyango çekilişinde şanlı, şerefli Çıldır ilçemiz ve onun çok güzel gölü Kars sınırları içerisinde gösterilmiş. Biz Ardahanlılar olarak Milli Piyango İdaresine Ardahanlıları üzen bu büyük hatadan, yanılgısından geri dönmesini ve telafi edecek bir organizasyonu yapmalarını rica ediyoruz.’’ Şeklinde konuştu.
Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'da söz konusu ibarenin düzeltilmesi için çalışacaklarını ifade etti.
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