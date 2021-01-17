Milletvekillerinden Şahinbey Belediyesi’nin çalışmalarına tam not

-VEKİLLERİN YATIRIMLARI GEZMESİ

-VEKİLLERDEN RÖPORTAJ

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ilçeyi değiştiren projelerini yerinde gezerek incelemelerde bulundular. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede yürütülen projeler ve çalışmaları AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Sait Kirazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke’ye gezdirerek bilgiler verdi. AK Parti Milletvekilleri, AK Parti İl ve İlçe Başkanı yapılan çalışmalara tam not verdiler. “Muhteşem eserler yapılmış” AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, insan yaşamını kolaylaştıracak projelerin yapıldığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte yapılan hizmetleri yerinde inceledik. Yapılan eserlerin hepsi birbirinden güzel ve mükemmel. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana Şahinbey’e inanılmaz dokunuşlar yaptı. İnsanlarımızı daha güzel ortamlarda yaşatma ve günlük yaşantılarını kolaylaştırma adına çok önemli projeler var. Yapılan çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

“İnsana dokunan hizmetler yapılıyor” AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey’in yapılan hizmetlerle her tarafının şantiyeye dönüştüğünü ve insan odaklı hizmetler yapıldığını belirterek, “Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Şahinbey Belediyemiz ’in yaptığı projeleri inceledik. Çok güzel projeler ve eserler yapılmış. İnsanımızın refahına ve yaşam koşullarının artmasına yönelik önemli projeler ve yatırımlar gördük. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Şahinbey belediye başkanımızı hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum” AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, yapılan hizmetlerle Şahinbey İlçesi’nin cehresinin değiştiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen Mecidiye Han Gaziantep’in eski merkezlerinden birisi. Bu han harabe şeklindeydi. Şahinbey Belediyemiz, Mecidiye Han’ı yeniden restore ederek tarihi dokuyu günümüze kazandırdı. Çok anlamlı bir hale geldi. Şahinbey Belediyemiz ilçemize iftihar edilecek derecede gayretli işler yaptı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. “Yapılan hizmetleri yerinde gördük” AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediyesi’nin yaptığı yatırımları yakından gördüklerini belirterek, “Meclisin kapalı olduğu süreçte Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Şahinbey Belediyesi’nin hizmetlerini inceliyoruz. 210 konutluk alanı, yolları, Mecidiye Han’ı Millet Kıraathanelerini gezdik. Özellikle gençlerimiz Millet Kırathaneleri’nde sıcak ortamda ders çalışma imkanına sahip olacaklar. Yapılan Hizmetlerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. “Marka haline gelmiş bir belediye” AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin önemli hizmetleri olduğunu belirterek, “Öncelikle Gaziantep ve Şahinbey bizim sevdamız. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler aldık. Biliyoruz ki Şahinbey Türkiye’de ki İlçe belediyeleri içerisinde marka haline gelmiş bir belediye. Yaptığı irili ufaklı binlerce proje ile örnek bir belediyecilik sergiliyor. Bu noktada Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun üstün bir emek ve gayretleri var. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.





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