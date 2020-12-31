Milletvekili Taşdoğan'dan 2020 yorumu



- Yeni yıl dolayısıyla yılbaşı mesajı yayımlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, mesajında 2020 yılında yaşanan olumlu gelişmelere dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 2020 yılının sadece olumsuz hadiselerin yaşandığı bir yıl olmadığını, olumlu hadiselerinde yaşandığı bir yıl olduğunu ifade etti.

Milletvekili Taşdoğan yayınladığı mesajında ise, “2020 yılı ülkemiz ve dünya için, kasvetli ve sıkıntılı geçen bir yıl oldu ve korona virüs salgınının hâkim olduğu yıla belki de "gelmiş geçmiş en kötü yıl" adını veriyoruz. Pandemiden çığ düşmesine, depremlerden sel felaketine derken ülkemiz ve dünya açısından onlarda kötü hadiseler yaşandı. Fakat kötü hadiselerin yanı sıra iyi hadiselerde yaşanmıştır. Dünya nezdinde ülkemizin itibarının artması, Karadeniz’de doğalgazın bulunması, Ermeni işgali altında olan Dağlık Karabağ’ın kurtarılması, Doğu Akdeniz’de ülkemizin yeniden varlık göstermesi, terörle mücadele de başarılı işlere imza atılması gibi olumlu durumlarda yaşanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hemşehrilerimin, Türk-İslam aleminin, mazlum milletlerin, tüm insanlığın yeni yılını can-ı gönülden tebrik ediyor, sağlık, selamet, esenlik ve daimi mutluluklar diliyorum. 2021 ve daha nice yıllarda Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.



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