Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada

Metrelerce sürüklendiler...İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada

KAZA ANI

Güzergah Tahkikat Güvenlik Kamerası Ticari Araç Polis Ekipleri 

-KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-YARALILARIN GÖRÜNTÜLERİ

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 kardeş ölümden döndü. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Hasan K. idaresindeki 16 KOR 49 plakalı hafif ticari araç ile aynı güzergah üzerinde seyreden Yunus A. yönetimindeki 16 ABC 681 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen sürücü ile arakasındaki kardeşi yaralandı. Hafif ticari araç ise karşı şeride geçerek ancak durabildi. Yaralı kardeşlerin yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralılara müdahale ederek ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı