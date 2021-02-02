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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Meteorolojinin verileri Manisa’daki yağışın şiddetini ortaya koydu

Meteorolojinin verileri Manisa’daki yağışın şiddetini ortaya koydu

YAĞIŞTAN GÖLE DÖNEN YOL DETAY

Sağanak Yağış İstinat Duvarı Sulama Kanalı Hanlı Irak 

-ARAÇLARIN SUYLA KAPLI YOLDAN GEÇİŞLERİ
-ÜNİVERSİTEDE KAPATILAN YOL DETAY
-ÇALIŞMALARDAN DETAY
-SUYLA DOLAN YOL DETAY

( MANİSA ) -- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının önündeki yol çökme riskine karşı trafiğe kapatıldı MANİSA

- Manisa’da dün akşam saatlerinde etkili olan ve hala devam eden şiddetli sağanak yağış sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışın etkili olduğu yerlerde metrekareye ne kadar yağış düştüğünü paylaştı. Verilere göre Kırkağaç ilçesinde metrekareye 92 kilogram yağış düşerken Manisa’nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre’de ise metrekareye 76 kilogram yağış düştü. Öte yandan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının önündeki yol çökme riskine karşı trafiğe kapatılırken ekipler çalışmalara başladı.
Manisa’da dün akşam saatlerinde başlayan ve hala devam eden kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok dere ve sulama kanalının taşmasına ve yolları göle döndürmesine neden olan sağanak yağışta Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının bulunduğu alandaki yol da ulaşıma kapatıldı. Dekanlık bahçesi su ile dolarken yoldan geçen araçların istinat duvarına baskı yapmaması için yolun kapatıldığı öğrenilirken MASKİ ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına başladı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak yağışta Kırkağaç ilçesine metrekareye 96 kilogram, Yunusemre ve Şehzadeler ilçesine 76 kilogram, Saruhanlı ilçene 67 kilogram, Soma ilçesine 55 kilogram, Akhisar ilçesine 51 kilogram ve Turgutlu ilçesine ise 9 kilogram yağış bıraktığını açıkladı.
Yağışların bu gece yarısından itibaren azalarak devam edeceği bildirildi.
(SC-
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