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Meryem nineye Mehmetçik'ten duygulandıran bayram ziyareti
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Meryem nineye Mehmetçik'ten duygulandıran bayram ziyareti

Meryem nineye Mehmetçik'ten duygulandıran bayram ziyareti

Askerlerin eve doğru gelişi detay

Şehit Bayram Ziyareti Altın İdlib Hanlı 

-Askerlerin içeri girişi
-Askerlerin Meryem ninenin elini öpmesi detay
-Meryem Özdil röportaj.

( HATAY ) HATAY

- Suriye'nin İdlib şehrinde 1.5 yıl önce 34 askerin şehit olmasının ardından Reyhanlı'da askeri birliğin önüne giderek askerlere ellerini açarak "Biz Osmanlı'nın kadınıyız, Mehmetçiğimin yanına ben de gideceğim" diye seslenen 85 yaşındaki Meryem Özdil'i Kurban Bayramında asker ziyaret etti. Meryem nineyi bayram ziyaretine gelen Tunceli Komando Tugayı askerleri, Meryem nineye gıda kolisi yardımı yapıp, ellerini öpüp bayramını kutladılar. Mehmetçiğin ziyareti Meryem nineyi duygulandırdı. Duygularını dile getiren Özdil "Sağolsunlar, sağolsunlar başarılar dilerim kendilerine Türkiye'me başarılar dilerim. Allah razı olsun Allah sizi noksan etmesin. Ayaklarınızın altına ölürüm ben, ben Osmanlı kadınıyım oğlum benim dedelerim ikisi de şehit oldu. Hem annenim babası hem babamın babası şehitler ama nerde şehit olmuşlar bilmiyorum" diye konuştu.

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