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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
MERSİN - Yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

- Güvenlik kamerası kayıtlarındaki hırsızlık zanlıları - Zanlıların adliyeye getirilmesiMersin'de yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Hırsızlıkta kullanılan aracın kaza nedeniyle çalıntı malzemelerle sanayi sitesine götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdıMERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.İlçedeki çeşitli yaylalardaki evlerden gıda malzemeleri ve ev eşyalarının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.Tanıkların bilgisine başvuran ve güvenlik kameralarını izleyen ekipler, 3 şüphelinin bir araçla hırsızlık yaptığını belirledi.Zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler 3 adrese baskın yaparak zanlıları yakaladı.Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çalıntı 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 119 av tüfeği fişeği ve çeşitli ev eşyaları ile 229 kilogram badem, 10 kilogram toz biber, 35 kilogram ceviz, 25 kilogram nohut ve bazı gıda maddeleri ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.Öte yandan, hırsızlıkta kullanılan aracın bir hırsızlık sonrası kaza yapması nedeniyle çekici vasıtasıyla sanayi sitesine getirilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, tamir için siteye getirilip çekiciden indirilen araçtaki çalıntı malzemelerin zanlılar tarafından başka bir araca aktarılması görülüyor.

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