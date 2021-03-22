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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - Yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

MERSİN - Yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Mersin 'de yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasındaMERSİN (AA) - Mersin 'de kaldırımda yürüyen kadının, iki motosiklete ve iş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, yol kenarında bulunan iki motosiklete ve daha sonra iş yerinin vitrinine çarptı.Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın, son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.Kazada otomobil sürücüsü ile iş yerindeki iki çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Güvenlik kamerası kayıtlarında kaza anı yer alıyor.

Vitrin Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

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