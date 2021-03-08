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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN - Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

- Motosiklet hırsızlığı Mersin 'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde sitenin bahçesindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Bağlar Mahallesi 0477 Sokak'taki sitenin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet çalındı.Motosikletin yerinde olmadığını gören sahibi, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından çalındığını görerek polise ihbarda bulundu.Hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.Kayıtlarda motosikletin başını kapüşonla kapatan şüpheli tarafından çalınması yer alıyor.

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