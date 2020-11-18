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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı

MERSİN - Kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattı

- Kapkaç zanlısının güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevki Mersin 'de kapkaç zanlılarını güvenlik kamerası kaydı yakalattıMERSİN (AA) - Mersin 'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde yürüyen H.T'nin çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Caddedeki işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaçı yapanın Y.Ç. olduğunu, zanlıya M.Y. ve Ş.S.A'nın da yardım ettiğini belirledi.Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.Öte yandan, Y.Ç'nin kapkaç yaptıktan sonra olay yerinden koşarak kaçması çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapkaç Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

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