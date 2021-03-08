Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - 'Kapkaç' zanlıları güvenlik kameraları incelenerek yakalandı

MERSİN - 'Kapkaç' zanlıları güvenlik kameraları incelenerek yakalandı

MERSİN - "Kapkaç" zanlıları güvenlik kameraları incelenerek yakalandı

Görüntü Dökümü: - Zanlıların kapkaç yaptığı anın güvenlik kamera görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevki Mersin 'de "kapkaç" zanlıları güvenlik kameraları incelenerek yakalandı - Zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldıMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde, bir kadının elindeki cep telefonunu "kapkaç" yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Üçocak Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yürüyen 33 yaşındaki A.Ç'nin elindeki telefonunun "kapkaç" yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bulvar üzerindeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, kapkaçı yapan M.Y'nin, birlikte hareket ettiği M.B. aracılığıyla telefonu 650 liraya M.D'ye sattığını tespit etti.Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.Y'nin üzerinde ele geçirilen 30 gram sentetik uyuşturucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti.M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.B. ise serbest bırakıldı.Öte yandan, M.Y'nin kapkaç yaptıktan sonra olay yerinden koşarak kaçması çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasına yansıdı.Bu arada, çalınan telefonun A.Ç'ye teslim edildiği, telefonu satın alan M.D. hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Kapkaç Sentetik Uyuşturucu Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı