MERSİN - 'Kapkaç' zanlıları güvenlik kameraları incelenerek yakalandı
MERSİN - "Kapkaç" zanlıları güvenlik kameraları incelenerek yakalandı
Görüntü Dökümü: - Zanlıların kapkaç yaptığı anın güvenlik kamera görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevki Mersin 'de "kapkaç" zanlıları güvenlik kameraları incelenerek yakalandı - Zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldıMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde, bir kadının elindeki cep telefonunu "kapkaç" yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Üçocak Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yürüyen 33 yaşındaki A.Ç'nin elindeki telefonunun "kapkaç" yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bulvar üzerindeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, kapkaçı yapan M.Y'nin, birlikte hareket ettiği M.B. aracılığıyla telefonu 650 liraya M.D'ye sattığını tespit etti.Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.Y'nin üzerinde ele geçirilen 30 gram sentetik uyuşturucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti.M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.B. ise serbest bırakıldı.Öte yandan, M.Y'nin kapkaç yaptıktan sonra olay yerinden koşarak kaçması çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasına yansıdı.Bu arada, çalınan telefonun A.Ç'ye teslim edildiği, telefonu satın alan M.D. hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.
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