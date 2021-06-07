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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MERSİN - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

- Hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri - Gözaltına alınan zanlılardan birinin adliyeye sevkiHırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Zanlıların evlerden hırsızlık anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdıMERSİN (AA) - Mersin 'de 14 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.Polis, 14 evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede 2 şüpheliyi tespit etti.Eşkallerinin suç kayıtlarındaki profille eşleşmesi üzerine kimlikleri tespit edilen N.D. ve F.D. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Güvenlik kamerası kayıtlarına, zanlıların çevreyi kontrol ettikten sonra evlere tırmanarak girdiği anlar yansıdı.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Trol 

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