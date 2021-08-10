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Mersin'deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Mersin'deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Bölgeden görüntü

Güvenlik Kamerası Patlama Anı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Kışla 

-Patlama anı
-Patlamanın ardından ateş çıkması
-Duman çıkması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde meydana geleden patlama bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesinde bulunan bir petrol tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle birçok evin camları kılırken, korku dolu anlar yaşandı. Patlamanın ardından çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgede çalışmalar devam ediyor. Öte yandan patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, tesiste bulunan bir tankın üst bölgesinde patlama meydana gelirken, büyük bir ateş çıkıyor. Ateşin ardından yoğun bir duman oluşuyor. (KRY-
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