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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de 2 yaşındaki çocuk balkondan böyle düştü

Mersin'de 2 yaşındaki çocuk balkondan böyle düştü

Çocuğun düştüğü yerden güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Demir Korkuluk Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Çocuğun düşme anı
-Çevredekilerin çocuğa doğru koşması
-Bölgeden geçen Yunus polislerinin çocuğa müdahale etmesi
-Balkondan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Olayın gerçekleştiği bölgede bulunan dükkanda çalışan vatandaşın konuşması

( MERSİN )- Çocuğun evin balkonundan düşme anı kameralara yansıdı MERSİN

- Mersin'de 2 yaşındaki çocuk, birinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı. Çocuğun balkondan düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A., demir korkuluklardan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar ile o sırada oradan geçen polis ekipleri, yardımına koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kafasında ve kolunda kırıklar oluşan çocuğun durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Çocuğun düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı Öte yandan Suriye uyruklu Serin A.'nın balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerine göre, küçük çocuk balkondan bir anda yere düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar ve o sırada oradan geçen polis ekipleri, hemen yanına koştu ve kısa süreli panik yaşandı. (KRY-
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