-Bebeği bir kişinin kucağında götürmesi

-Kaldırımda ilerlemesi

-Şahsın yüzünün gizli olması

-Bebekten detay görüntü

-arşiv görüntüler



( ADANA ) "Maviş" bebek kaldırıma terk edilmeye böyle götürüldü- Adana’da geçtiğimiz günlerde kaldırıma terk edilen 1 aylık bebeği bir erkek şahsın kucağında götürürken görüntüleri ortaya çıktı ADANA



- Adana’da geçen hafta kaldırım üzerine bırakılmış olarak bulunan 1 aylık bebeğin bir erkek tarafından götürülürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi 16004 Sokaktaki kaldırıma 19 Mayıs günü battaniye içerisine sarılı bir erkek bebek bırakıldı. Saat 12.00 sıralarında vatandaşlar bebeği fark edip durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hürriyet Polis Merkezi ekipleri bebeği kaldırımdan alıp polis merkezine götürdü. Polislerin sahip çıktığı bebeğe, karakola çağrılan ambulansta ilk müdahale yapıldı. Hemşireler, 1 aylık olduğu tahmin edilen bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hemşireler bebeğin gözlerinin renkli olduğunu söyleyip ismini de "Maviş" koydu. Bebek daha sonra hastaneye götürüldü.Polis, bebeğin annesini bulmak için soruşturma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada bebeği bir erkek şahsın kucağında götürürken güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Polis görüntüleri izleyerek bebeği bırakan kişiyi bulmaya çalışıyor. Ancak şahsın yüzünü maske ile gizlediği görüldü.



