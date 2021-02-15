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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

DEAŞ'lı teröristin adliyeye getirilmesi

( HATAY ) -- Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi HATAY

Akalan Hanlı 


- Hatay’da yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan ve biri mavi bültenle aranan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi yakalandı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi. Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı S.A Reyhanlı’daki işlemlerin ardından Antakya Adliyesi’ne sevk edildi. Yeni Zelanda uyruklu diğer 2 kişinin ise sorguları devam ediyor. (GKH-
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