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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Matkap ve cep telefonu hırsızları kamerada

Matkap ve cep telefonu hırsızları kamerada

Hırsızlık anı cep telefonu

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Hırsızlık anı matkap
-Şüphelilerin adliyeye sevki

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de işyerinden cep telefonu ve bir araçtan da matkap takımı çalan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin hırsızlığı yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 14 Mayıs 09.05’te Kağıthane Gürsel Mahallesi Başpınar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir araç içerisinde matkap takımının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelerek araç üzerinde çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı yaptığı tespit edilen S.E. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan hırsız bir işyerinden de cep telefonu çalmışGözaltına alınan hırsız üzerinde çalışma yapan ekipler, S.E.’nin 6 Mayıs günü saat 14.13’te Yahya Kemal Mahallesinde bir işyerine müşteri gibi girerek, işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp cep telefonunu çaldığını tespit etti. Şüphelinin malzemeleri sattığı T.A. isimli şahıs ise Şehit Cevat Bayraktar Caddesindeki işyerinde yakalanırken, işyerindeki matkap takımı ele geçirildi.Şüpheliler adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldıGözaltına alınan hırsız S.E.’nin yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.A. ile S.E.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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