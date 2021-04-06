Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Matkap hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Şahsın apartmana girişi

Ya Sonra Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Şahsın bodrum katına inmesi
-Şahsın matkaplarla dışarı çıkması

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de bir apartmanın bodrum katından 3 adet matkap çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi 9040 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katından 3 adet matkap çalındı. Matkapların çalındığını fark eden matkap sahibi durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı apartmana intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde apartman girişinde bulunan güvenlik kamerasını inceledi. Görüntüleri izleyen ekipler matkapları çalan hırsızlık şüphelisi şahsın H.Y. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda H.Y. ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement