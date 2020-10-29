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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Maske takmayanları söylediği şarkıyla uyarıyor

Maske takmayanları söylediği şarkıyla uyarıyor

Sokak müzisyenin ekipmanları ile yürümesi

İslam Üniversite Öğrencisi Sokak Müzisyeni 

-Ekipmanlarının hazırlanması
-Gitar ile maske şarkısı söylemesi
-Yakın ve uzak planlar ve izleyenler

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta sokak müzisyeni Yusuf İslam Bilir, "Bir kişi bile bizim sayemizde virüs kapmaktan kurtulduysa eğer, bu bizim için onur kaynağıdır" diyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta sokak müzisyeni, söylediği şarkıyla maske takmayanları uyarıyor.Kahramanmaraş’ta üniversite öğrencisi Yusuf İslam Bilir (26), yaklaşık 5 yıldır sokaklarda gitarı ile şarkı söyleyerek harçlığını çıkarıyor. Birbirinden farklı şarkılarla vatandaşların ilgisini çeken sokak müzisyeni, pandemi günlerinde maske kullanmayanlar için yeni bir şarkı besteledi. Sokak müzisyeni söylediği şarkıyla, “Neden insan aldırmıyor işin ciddiyetine” diyerek vatandaşların virüsten korunması için maske takmasını istiyor.Günde 3-4 saat elinde gitarla müzik yaptığını ifade eden Yusuf İslam Bilir, “Ben sokak müziği icra ediyorum ve aynı zamanda müzik bölümü öğrencisiyim. İnsanlara maske takılmasını daha tatlı yollarla açıklamak için arada böyle uyarlamalar yapıyor, onlara duyurmaya çalışıyorum. Bu şarkıyı söylerken, örneğin maskesi çenesinde olan vatandaşlar hemen maskesini takıyor. Gönüllü olarak bizler hem insanlara daha pozitif bir enerji ile maskeyi aşılamaya çalışıyoruz. Bir kişi bile bizim sayemizde virüs kapmaktan kurtulduysa eğer, bu bizim için onur kaynağıdır” diye konuştu.

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