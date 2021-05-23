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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Maske takma uyarısında bulununca böyle darp edildi

Maske takma uyarısında bulununca böyle darp edildi

güvenlik kamerası

Market Kamera Güvenlik Kamerası 

-darp anı
-olay yeri detay

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir zincir market şubesinde maskesiz müşteriyi uyaran market çalışanı darp edildi.Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde bir zincir market şubesinde çalışan Barış Alacahan, içeri maskesiz girmeye çalışan müşteriye uyarıda bulundu. Müşteri, tartışmaya başladığı Alacahan’ı darp etti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Burnu kırılan market çalışanı, darp raporu alarak kendisine saldıran müşteri hakkında şikayetçi oldu. Saldırgan müşterinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.
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