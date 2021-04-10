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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Marketten şampuanları böyle çaldı

Marketten şampuanları böyle çaldı

HIRSIZLIK ANLARI

( BURSA ) BURSA

Polis Alışveriş Market Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda bir markette şampuan çalan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, Sinanbey Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs, markete alışveriş bahanesiyle geldi. Bir süre içeride gezen şahıs daha sonra şampuanların olduğu reyonlara yöneldi. Burada 4 adet şampuanları tek tek alarak pantolonun içerisine koydu ardından marketten ayrıldı. Reyonlardaki şampuanların eksik olduğu fark eden işletme sahibi güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde gerçeği öğrendi. İşletme sahibi durumu polise haber vererek şahıstan şikayetçi oldu.
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